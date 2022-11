Investitii de 20 de milioane euro in renovari energetice

Municipiul Pitesti va semna, in perioada urmatoare, contractele de finantare pentru proiectele aprobate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, anunta reprezentantii Primariei Pitesti. O prima serie de proiecte aprobate in perioada octombrie - noiembrie 2022, insumand peste 20 de milioane de euro, se refera la finantarile nerambursabile obtinute pentru renovarea energetica a cladirilor.Vor beneficia de finantare pentru reabilitare energetica 7 blocuri de locuinte, unele ... citeste toata stirea