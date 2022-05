Investitii prin PNNR pentru apa si canalizare

Doua ghiduri pentru investitii in managementul apei potabile au fost lansate pentru consultare publica de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, anunta deputatul PSD de Arges Simona Bucura Oprescu. Primariile pot obtine bani prin Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru extinderea retelelor de apa si canalizare."Acestea sunt incluse in Componenta Managementul Apei din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Primul ghid de finantare are in vedere extinderea sistemelor de ... citeste toata stirea