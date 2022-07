Invinsi clar, de Hermannstadt la Medias!

Cea de a 105-a editie a principalei competitii interne a debutat cu intalnirea dintre FC Hermannstadt, revenita in Liga 1 dupa doar un sezon in Liga 2, si CS Mioveni, echipa care i-a retrogradat pe sibieni in urma cu un an.Nou-promovata a castigat cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Daniel Paraschiv (28) si ghanezul Baba Alhassan (62, 67). Acesta a fost primul meci cu asistenta video la arbitraj (VAR) din campionatul Romaniei. Gazdele au avut si o bara, prin Valentin Buhacianu (79). ... citeste toata stirea