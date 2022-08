Iodura de potasiu este distribuita in opt lanturi de farmacii

Ministrul Alexandru Rafila face apel la populatia eligibila sa ridice, de la medicii de familie, retetele in baza carora iodura de potasiu se elibereaza gratuit in farmacii. Medicamentul va fi distribuit persoanelor a caror varsta este sub 40 de ani. In Arges, opt lanturi de farmacii elibereaza pe reteta iodura de potasiu.Dupa ce ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut anuntul multe dintre persoanele eligibile au mers la medicii de familie sa ridice reteta pentru iodura de potasiu. Ca ... citeste toata stirea