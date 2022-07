Ionut Dolanescu, Vali Vijelie si Axinte la Ziua Orasului Stefanesti

Primaria Orasului Stefanesti impreuna cu Cosiliul Local Stefanesti si Centrul Cultural organizeaza si in acest an "Ziua Orasului Stefanesti", Editia 2022.Evenimentul se va desfasura pe 6 august, incepand cu ora 16.00, in Zona Blocuri - Parcare Bloc 20. Autoritatile locale au pregatit pentru locuitori o editie presarata cu momente deosebite si multe surprize. In cadrul manifestarilor dedicate "Zilei Orasului Stefanesti", vor fi premiati elevii, tinerii, sportivii merituosi din oras, cuplurile ... citeste toata stirea