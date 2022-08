IPS Calinic a slujit la Manastirea Negru Voda

Cu o zi inainte de cinstirea hramului principal inchinat ,,Adormirii Maicii Domnului", manastirea argeseana Negru Voda din municipiul Campulung Muscel a trait momente de mare incarcatura spirituala.Credinciosii musceleni au avut bucuria de a-l primi in mijlocul lor pe IPS Calinic, care a oficiat Sfanta Liturghie in Altarul de Vara, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi. In cuvantul rostit cu aceasta ocazie, Chiriarhul Eparhiei a amintit de ansamblul monahal al manastirii Negru Voda din ... citeste toata stirea