IPS Calinic, slujba de ziua sa in Vechea Catedrala

In Duminica a 7-a dupa Pasti, credinciosii argeseni au participat la slujba oficiata in Vechea Catedrala Arhiepiscopala, oficiata de IPS Caslinic.Momentul a fost asteptat cu multa nerabdare de cei prezenti datorita faptului ca finalizarea lucrarilor de restaurare la unele obiective din curtea Ansamblului Manastirii Curtea de Arges a permis reluarea slujbelor in vechea Catedrala. Aceasta este necropola domneasca si regala, ctitoria domnitorului sfant Neagoe Voda Basarab. Slujba a fost oficiata ... citeste toata stirea