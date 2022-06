Italianul condamnat ca spala banii Camorrei in Romania, un nou proces. Nicola Inquieto va fi judecat pentru ucidere din culpa

Nicola Inquieto, afaceristul italian condamnat definitiv anul trecut la 14 ani de inchisoare pentru ca spala banii Camorrei in Arges, va fi judecat intr-un nou proces. De aceasta data, italianul va fi judecat pentru ucidere din culpa deoarece un tanar a murit acum sase ani pe santierul unde Inquieto isi ridica un bloc. De abia dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata in 2018 pentru ucidere din culpa a lui Nicola Inquieto, magistratii de la Judecatoria Pitesti au decis in luna mai a.c. ... citeste toata stirea