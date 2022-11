ITM Arges a dat amenzi de aproape 1 milion lei!

Inspectoratul Teritorial de Munca Arges a prezentat acum cateva zile bilantul pe luna octombrie a acestui an. Inspectorii au constatat mai multe abateri de la legislatia muncii si au dat amenzi de aproape 1 milion lei.I. Activitatea de control se prezinta astfel: nr. de controale efectuate: 314; nr. de sanctiuni aplicate: 86; valoare totala amenzi: 981.000 leiII. In domeniul relatiilor de munca S-au efectuat un numar de 169 de controale, s-au aplicat 49 sanctiuni, din care 37 amenzi in ... citeste toata stirea