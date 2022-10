ITM Arges a inceput campania "Locuri de munca sigure si sanatoase"

"Locurile de munca sigure iti fac sarcina mai usoara!" este tema Saptamanii europene pentru securitate si sanatate in munca, eveniment organizat si de Inspectoratul Teritorial de Munca Arges.Organizata in fiecare an, in luna octombrie, Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in munca reprezinta un punct de atractie al fiecarei campanii "Locuri de munca sigure si sanatoase", printre activitatile organizate numarandu-se evenimente desfasurate prin mijloacele de comunicare sociala, ... citeste toata stirea