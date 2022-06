Iubita rapita nu era fecioara!

Un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Merisani, a fost retinut fiind acuzat de act sexual cu minor. Acesta a intretinut relatii sexuale cu o fata de 14 ani, in vara anului trecut. Totul a iesit la iveala dupa ce minora, acum in varsta de 15 ani, a fost rapita de pe strada de un alt pretendent si a fost declansata "Alerta rapire copil".La sfarsitul lunii aprilie, anul acesta, o minora, in varsta de 15 ani, a fost rapita de pe strada. O trecatoare, martora la cele petrecute a sunat la 112 si ... citeste toata stirea