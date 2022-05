Jandarm pe podium, la un campionat de lupte!

In perioada 30 aprilie - 01 mai, la Drobeta Turnu Severin a avut loc Campionatul de Hand to Hand Fighting, care a reunit peste 100 de sportivi din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, respectiv politisti jandarmi si cadre militare.In cadrul competitiei, argeseanul Pop Andrei, jandarm in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges, a reusit performanta de a obtine locul 3 la probele self defence (n.r. autoaparare), light contact (n.r contact usor) si fight (n.r lupta). ... citeste toata stirea