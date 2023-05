Incepand de vineri, 19 mai 2023, peste 100 de jandarmi argeseni vor fi la datorie, in mijlocul cetatenilor, pentru a se asigura ca toate evenimentele din spatiul public se vor desfasura fara incidente. M.D.Astfel, jandarmii argeseni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la Zilele Municipiului Pitesti care se desfasoara in perioada 19-21 mai 2023, in Parcul Lunca Argesului.De asemenea, comunele Calinesti, Dobresti, Bughea de Sus si Dambovicioara intra in atmosfera de sarbatoare, ... citeste toata stirea