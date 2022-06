Joi se opreste apa la Maracineni!

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 16 iunie 2022, intre orele 9 - 20, lucrari de modernizare a statiei de pompare Argeselu, alimentarea cu apa potabila in comuna Maracineni fiind intrerupta in acest interval orar pentru utilizatorii din satul Argeselu, cu toate strazile adiacente.Ne cerem scuze fata de consumatorii afectati de lipsa apei potabile si ii asiguram ca echipa operationala care efectueaza lucrarile va face tot posibilul pentru finalizarea interventiilor in ... citeste toata stirea