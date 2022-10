Jos palaria, domnule Cotet!

Vreo cateva ziare au facut spume la gura pe motiv ca Alina Gorghiu l-a pus pe valetul ei de la Pitesti, consilierul Mihai Cotet, in consiliul de administratie de la Engie Romania S.A.Sa le fie rusine ziarelor, pentru ca dl Mihai Cotet a facut ceea ce a fost mai bine pentru el si familia lui, fiindca de asta s-a bagat in politica si pentru asta ii duce olita de noapte Alinei Gorghiu.Pai, ce credeati ?Evident, ca membru in acest CA, omul nostru va baga in buzunar, fara sa faca absolut nimic, ... citeste toata stirea