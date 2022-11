Viorel Letcan, barbatul in varsta de 52 de ani, care si-a ucis familia la Bascov, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au finalizat ancheta si au trimis rechizitoriul la Tribunalul Arges."In fapt, prin actul de sesizare a instantei de judecata competente, s-a retinut, printre altele, ca, in ... citeste toata stirea