Judecat dupa ce si-a injunghiat colegul

La trei saptamani dupa ce si-a atacat un coleg de serviciu cu cutitul, un agent de paza va fi trimis in judecata sub acuzatia de loviri si alte violente. Barbatul risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani daca va fi gasit vinovat. Totul dupa ce a baut peste masura si a facut un gest regretabil.Dupa cum anuntam intr-unul din numerele trecute, in noaptea de 6 spre 7 februarie, desi nu era de serviciu, pitesteanul in varsta de 45 de ani, a mers la locul de munca vizitandu-si un coleg ... citeste toata stirea