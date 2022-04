Judecatoare pensionata!

O cunoscuta judecatoare, din cadrul Curtii de Apel Pitesti, va iesi la pensie. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Magistrata are o activitate de peste 25 de ani in cadrul instantelor din Arges.Consiliul Superior al Magistraturii a admis, in sedinta pentru judecatori din data de 15 martie, cererea judecatoarei Teodora Gheorghe Sorescu de a iesi la pensie. Asa cum prevede legea in cazul magistratilor, a fost nevoie ca presedintele Klaus Iohannis sa dea decret in acest sens. "Decret ... citeste toata stirea