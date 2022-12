Judoka de la CSM Pitesti, 112 medalii in 2022!

Conducerea clubului CSM Pitesti a facut bilantul pe anul care se va incheia peste cateva zile. In topul sectiilor cu cele mai multe medalii se afla judo. Sub coordonarea antrenorului Valentin Ionita, sportivii de la clubul din Strand au castigat 100 de medalii la concursurile nationale si 12 medalii la intrecerile internationale. M.D.#Florina Badiceanu, in topSportiva Florina Badiceanu a obtinut locul I la Campionatul Balcanic de Juniori, la categoria 52 kg din Podgorica-Muntenegru, a ... citeste toata stirea