Judoka Florentina Ivanescu, pe podium la Openul de la Praga!

Patru judoka legitimati la clubul CSM Pitesti - FC Arges au fost prezenti acum cateva zile la OPEN-ul European de la Praga. La finalul competitiei, sportiva Florentina Ivanescu a reusit sa urce pe podium la categoria 63 kg.Pitesteanca a obtinut medalia de bronz, bifand astfel al treilea rezultat de exceptie in acest an. Florentina a trecut in primul tur de reprezentanta Canadei, Harris Isabelle, iar in turul al doilea a invins-o pe reprezentanta Olandei, Krachten Nadiah. In sferturi ... citeste toata stirea