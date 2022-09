Juniorul Andrei Dinu, convocat la reprezentativa Romaniei U15!

In perioada 4-10 septembrie, 66 de jucatori nascuti in anul 2008 au participat la o actiune de selectie in urma careia se va forma lotul extins al nationalei Under 15 a Romaniei.Stagiul de pregatire, organizat de departamentul de scouting al Federatiei Romanie de Fotbal, s-a desfasurat la Centrul National de Fotbal Buftea. Pe parcursul actiunii, juniorii au efectuat teste tehnice, fizice si au disputat meciuri-test. Printre jucatorii chemati la aceasta actiune se afla si un fotbalist de la FC ... citeste toata stirea