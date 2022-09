L-a dat pe mana politistilor ca transporta tuica!

Un Logan, incarcat cu bidoane de tuica, a fost oprit in trafic, duminica, la Stefanesti. Masina era condusa de un barbat, in varsta de 59 de ani. Pe durata interventiei oamenilor legii, cel care a sunat la 112 a facut un live pe Facebook in incercarea de a-l denigra pe cel care transporta alcoolul, precizand in inregistrare ca suspectul este preot. Soferul este cercetat penal pentru detinerea sau comercializarea de alcool netimbrat.Politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti au ... citeste toata stirea