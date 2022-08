L-au saltat politistii din autobuz!

La 60 de ani, i-au luat-o hormonii razna si a crezut ca si-a gasit partenera in autobuz. S-a asezat pe scaun langa o femeie, in mijlocul de transport in comun, si a inceput sa o pipaie. Soferul a sarit in apararea pasagerei si a sunat la 112. Individul infierbantat a fost saltat de oamenii legii direct din autobuz.Intamplarea a avut loc pe data de 21 august, intr-un autobuz la SC Publitrans. George Vasile A., de 60 de ani, din Pitesti a urcat in autobuz, in jurul orei 22.00. Era baut. ... citeste toata stirea