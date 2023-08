La 1 august 1919 se infiinta, prin ordin al regelui Ferdinand I, prima subunitate de tancuri din armata romana. Ziua tanchistilor romani este marcata, anual, la 1 august. Sarbatoarea a fost instituita la 1 august 1919, prin ordin al regelui Ferdinand I, avandu-se in vedere faptul ca la garnizoana militara din Mihai Bravu (judetul Giurgiu) s-a infiintat un batalion de "care de asalt", act ce a marcat aparitia armei tancuri in Armata Romaniei.Prima unitate blindata in Armata Romana nu a fost ... citeste toata stirea