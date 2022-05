La 15 ani, in arest, pentru rapire!

Cazul rapirii de saptamana trecuta este departe de final! Anchetatorii au retinut doua persoane, un minor in varsta de 15 ani, cel pentru care a fost furata fata, si pe unchiul lui, de 28 de ani, care a condus masina la comiterea faptei. Chiar daca dupa declansarea "alertei-rapire copil" minora a fost dusa inapoi acasa de rude ale faptasilor, autorii nu vor scapa de raspunderea penala. Sunt acuzati de lipsire de libertate in mod ilegal.Pe data de 28 aprilie, in jurul orei 11:00, s-a declansat ... citeste toata stirea