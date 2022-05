La 16 ani si batut concubina de 18 ani!

Un mascul feroce, in varsta de 16 ani, a ajuns in arest dupa ce si-a batut concubina, o tanara in varsta de 18 ani. Minorul a fost retinut sub acuzatia de loviri si alte violente. Este cunoscut cu un comportament agresiv si se spune ca nu este prima data cand isi varsa nervii pe partenera lui de viata. De aceasta data a facut-o in timp ce se afla cu fata la niste prieteni, iar ei au sesizat Politia.Agresiunea a avut loc luni dupa-amiaza. A.A., de 16 ani, din Pitesti se afla cu concubina lui, ... citeste toata stirea