La 17 ani prins baut si fara permis, la volan!

Un minor in varsta de 17 ani si-a facut "debutul" in categoria infractorilor dupa ce a fost prins la volanul unei masini, desi nu poseda permis. Pustiul era si baut. Adevarat, nu intr-atat incat sa-i atraga raspunderea penala si pentru conducere sub influenta alcoolului! Cu dosar penal s-a ales si proprietarul masinii care a fost de acord ca minorul sa conduca vehiculul cu toate ca stia ca nu detine permis! Proprietarul a motivat ca era beat si nu a vrut sa fie prins conducand in acea stare! ... citeste toata stirea