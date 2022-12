La 18 ani injunghiat de un barbat de 60 de ani!

Un tanar de 18 ani a fost taiat cu un cutit de un barbat in varsta de 60 de ani.In ziua de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati prin Serviciul Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in zona garii din localitatea Calinesti, un tanar ar fi fost agresat si intepat cu un obiect taietor-intepator de catre un barbat pe care nu il cunoaste.In urma sesizarii, o patrula de ordine publica din cadrul Politiei Orasului ... citeste toata stirea