La 38 de ani, s-a prabusit de la etajul IV!

La 38 de ani, o femeie a sfarsit intr-un mod crunt! S-a frant pe caldaram dupa ce s-a prabusit de la etajul IV. A fost transportata in stare critica la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti dar nu a supravietuit leziunilor extrem de grave. Victima era divortata si locuia impreuna cu fiul, in varsta de 15 ani. Baiatul nu era acasa atunci cand a avut loc nenorocirea.Tragedia a avut loc luni seara, in cartierul Razboieni, din Pitesti. Un trecator a auzit o bufnitura si a vazut trupul unei femei ... citeste toata stirea