La 78 de ani, condamnat 9 ani!

Un batran in varsta de 78 de ani, din comuna Arefu, ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in inchisoare. A fost condamnat sa ispaseasca o pedeapsa de aproximativ 9 ani, cu executare, pentru tentativa de omor. Daca va supravietui detentiei, acesta ar trebui sa se elibereze din penitenciar la peste 80 de ani. Barbatul si-a batut crunt concubina, o femeie in varsta de 75 de ani, invalida, apoi a abandonat-o in camera si a dat foc casei. Femeia a fost salvata dupa ce, tot el, speriat, i-a marturisit ... citeste toata stirea