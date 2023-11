ATVRom ridica standardele in acest an cu oferte de Black Friday. In timp ce comerciantii din toata lumea se pregatesc si ei de vinerea neagra a reducerilor, ATVRom se pregateste sa redefineasca sensul cuvantului "oferta". Pentru pasionatii si profesionistii de aventura, 3-6 noiembrie nu sunt doar zile de reduceri, ci zile de descoperire.ATVRom arunca in piata doar cateva ponturi pentru cele 4 zile de MEGA OFERTE: 30% discount la accesorii, 40% discount la echipamente, reduceri de pana la 25% ... citeste toata stirea