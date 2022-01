La Corbeni se lucreaza la foc continuu pentru modernizarea comunei!

Ultimele doua luni ale anului care tocmai s-a incheiat s-au constituit ca un veritabil tur de forta in ceea ce priveste activitatea administratiei publice locale din Corbeni. Ne referim atat la partea de infrastructura, acolo unde erau necesare reparatii si asfaltari, cat si la sectoarele de educatie si asistenta sociala, aflate in permanenta in atentia alesilor locali de cand scaunul de edil-sef este ocupat de Nicolae Dinica. Lista este exemplara si reliefeaza implicarea, seriozitatea si ... citeste toata stirea