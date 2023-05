Un ncendiu a izbucnit astazi la un autoturism in Curtea de Arges, pe strada Traian, zona Fagaras.Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere.Este vorba despre o autoutilitara care in momentul izbucnirii incendiuluii incendiului se afla in mers.Prima interventie a fost asigurata de catre conducatorul auto si trecatori.Incendiul s-a manifestat la nivelul compartimentului motor unde au ars elemente combustibile.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior ... citeste toata stirea