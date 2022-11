La inchisoare dupa ce s-a iubit cu o minora

Desi ar fi putut sa-i fie fiica, un pitestean in varsta de 40 de ani s-a iubit cu o minora care nici macar nu implinise 14 ani. Copila i-a fost concubina vreme de cateva luni pana cand totul a iesit la iveala si barbatul a fost arestat. Instanta l-a condamnat si are de ispasit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni.Totul a iesit la iveala in martie 2022, atunci cand Valerica Bobi T., de 40 de ani, din Pitesti, a fost arestat preventiv sub acuzatia de sex cu o minora. Barbatul avea o relatie de ... citeste toata stirea