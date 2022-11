La inchisoare pentru 4 arbori taiati ilegal!

O pedeapsa cu inchisoarea, de 2 ani si 8 luni inchisoare, a primit un barbat, in varsta de 36 de ani, din comuna Calinesti. A fost judecat pentru taiere ilegala de arbori si furt de lemne. Judecatorii au tinut cont de faptul ca inculpatul este recidivist, dupa ce in trecut a fost condamnat pentru talharie si a fost cercetat in mai multe dosare pentru comiterea de infractiuni la regimul silvic, si au dispus executarea pedepsei in penitenciar.In anul 2017, Liviu Vasile U. de 36 de ani, din ... citeste toata stirea