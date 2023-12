In acest an, competitia nationala ,,Cupa Mos Craciun" la inot se va desfasua in perioada 09 - 10.12.2023, la Bazinul Olimpic Pitesti. M.S."Organizata de Clubul Sportiv Municipal Pitesti, alaturi de Primaria Municipiului Pitesti, prin SPEP Pitesti, de D.J.S.T. Arges si de Asociatia Judeteana de Natatie si Pentalon Modern Arges, competitia se bucura de participarea a numerosi sportivi, de la 19 cluburi din Craiova, Bucuresti, Constanta, Targoviste, Giurgiu, Miercurea Ciuc, Gura Humorului, ... citeste toata stirea