La Politia Mioveni, la loc comanda!

Surpriza ieri, in randul politistilor Inspectoratului Judetean de Politie Arges cand au aflat ca fostul sef al Politiei Mioveni, comisarul sef Cristian Mihalcea, s-a intors la serviciu. Instanta a admis contestatia deciziei prin care nu i-a mai fost prelungita ramanerea in activitate, inca un an. Sentinta nu este definitiva.Comisarul sef Cristian Ilie Mihalcea a fost repus ieri, in functia de comandant al Politiei Mioveni, dupa ce instanta i-a admis actiunea prin care acesta contesta masura ... citeste toata stirea