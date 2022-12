Tot miercuri, in jurul orei 07:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Ratesti, care conducea un autoturism, pe raza localitatii de domiciliu, in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Avand in vedere ca, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur in ... citeste toata stirea