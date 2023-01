La Zoo va fi deschis luni si marti, cand bugetarii au liber!

Gradina Zoologica Pitesti va fi deschisa, in perioada 23-24 ianuarie 2023, zile in care bugetarii au liber, Ziua Unirii fiind considerata sarbatoare legala. Programul de vizite va fi in intervalul orar 10:00 - 17:30. Ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 17:00.Tarifele pentru vizitare sunt:- 8 lei/adult;- 4 lei/copil peste 3 ani/elev/student/pensionar.Se ofera GRATUITATE pentru copiii pana in 3 ani, persoanelor cu dizabilitati si insotitorilor acestora.Cititi, de asemenea, pe ... citeste toata stirea