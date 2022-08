Lasati jocurile politice pentru altadata!

Deputatul PSD de Arges le transmite un mesaj colegilor de coalitie, in care le spune sa se ocupe de proieuctele care sunt in derulare si sa lase jocurile politice deoparte. Parlamentarul le atrage atentia ca ministrii PSD si-au indeplinit, in mare parte, obiectivele propuse si ii indeamna pe librali si UDMR-isi sa faca la fel.Nicolae Georgescu, deputat PSD de Arges:"Am un mesaj pentru colegii din coalitie. Ii rog sa lase la o parte imparteala functiilor politice si sa se concentreze pe ce ... citeste toata stirea