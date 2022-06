Un individ, din Pitesti, a pacalit 5 femei pozand in partenerul ideal Barbatul, in realitate un escroc sentimental, le jura iubire si le lua banii. In varsta de 47 de ani, acesta isi gasea victimele pe internet. A fost trimis in judecata, fiind acuzat de inselaciune si fals informatic in forma continuata. Daca va fi gasit vinovat risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.Incepand din luna octombrie a anului trecut, Marian T., de 47 de ani din Pitesti a pornit la vanatoare de femei ... citeste toata stirea