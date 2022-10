Lecso unguresc

Timpi de preparare:* Timp de preparare: 60 min* Timp de gatire: 15 min* Gata in: 1 ore, 15 minIngrediente:* ardei rosii, verzi si galbeni* 6 rosii potrivite* 2 cepe* 50 g slanina* 2 linguri untura de porc* 1 lingurita boia de ardei* sare* piper alb* 400 gr. carnati iutiMod de preparare:1. Se spala ardeii, se taie in jumata-ti, se inlatura cotoarele si se taie fideluta. Se taie ceapa fasii si se pune la calit in untura de porc. Se adauga ardeii si ... citeste toata stirea