Legea consortiilor administrative a fost adoptata

Parlamentul a adoptat legea care permite localitatilor sa se uneasca in consortii administrative, ca sa poata dezvolta proiecte comune si sa ceara finantari. Legea trebuie promulgata de presedintele tarii. Comunele si orasele se puteau asocia si in trecut, insa acum o pot face dupa reguli clare in care una dintre primarii va fi liderul proiectului, iar celelalte vor contribui la dezvoltarea lui. Vor putea inclusiv detasa angajati care sa lucreze pentru alte primarii din ... citeste toata stirea