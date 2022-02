Legea junglei in urbanism. Doua blocuri ilegale ridicate la Pitesti, pe aceeasi strada, de aceeasi firma

Mai multi angajati ai unui dezvoltator imobiliar si ai Primariei Pitesti sunt banuiti de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, dupa ce anchetatorii au descoperit ca dezvoltatorul a ridicat doua blocuri ilegale pe aceeasi strada. In noiembrie 2021, ca urmare a sesizarii mai multor cetateni, Primaria Pitesti si Politia Locala au verificat un bloc ridicat in oras, descoperind ca acesta nu avea vreo autorizatie in acest sens. Blocul are deja trei etaje construite, aflandu-se pe strada ... citeste toata stirea