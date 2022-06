Legenda locului unde s-a ridicat barajul Vidraru. Cum l-a ademenit pe un vanator o fata frumoasa ca o zana

Una dintre cele mai spectaculoase constructii din Romania si din Europa, barajul Vidraru, din judetul Arges, are o legenda veche de sute de ani privind originea numelui locului pe care a fost ridicat in urma cu mai bine de cinci decenii. Construit in perioada 1961-1966 si soldat cu sute de pierderi de vieti omenesti, barajul Vidraru era, la vremea inaugurarii, al cincilea din Europa si al noualea de pe glob ca dimensiuni.Conform legendei, numele Vidraru vine de la un vanator de vidre. "Dupa ... citeste toata stirea