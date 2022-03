Liga 1, Etapa 1, Play-out: Sepsi Sf Gheorghe - CS Mioveni, duminica, ora 17:30 Prima deplasare din play-out!

CS Mioveni incepe partea a doua a campionatului cu o deplasare la Sf Gheorghe, pentru meciul cu echipa locala, Sepsi. Partida este programata duminica, de la ora 17:30 si va putea fi urmarita in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.CS Mioveni are aminitri placute de la Sf Gheorghe, acolo unde in precedenta deplasare, de la inceputul campionatului a castigat cu 2-1 in fata lui Sepsi. Acelea au fost primele puncte din Liga 1 obtinute de la promovare si prima victorie in deplasare. ... citeste toata stirea