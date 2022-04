Linia folosita in pescuitul la platica

~ Curiozitati pescaresti ~Linia pentru platica este in directa legatura cu talia exemplarelor. In mod general un fir principal cu un diametru situat intre 0.14 milimetri si 0.16 milimetri este suficient.La forfac (firul cu care este legat carligul) se apeleaza in general la fire intre 0.12 milimetri si 0.14 milimetri. Carligele pentru platica, indiferent de stilul practicat sunt aceleasi. Sunt caracterizate constructiv prin sarma subtire, tija lunga si varful ascutit usor alungit. Se ... citeste toata stirea