Lista medicilor care fac gratuit teste de depistarea cancerului de colon

Astazi, 4 februarie, este Ziua internationala de lupta impotriva cancerului. In judetul Arges de aproximativ un an se deruleaza un program de testare gratuita pentru depistarea cancerului de colon. Cetatenii interesati trebuie sa se inscrie pentru screening la medicii inscrisi in acest proiect. Iata mai jos lista acestora. M.S.7120 de argeseni au fost testati in cadrul campaniei de prevenire a afectiunilor precanceroase colorectale. In luna ianuarie a acestui an au fost inclusi noi medici pe ... citeste toata stirea