Locomotiva unui tren a luat foc!

La GolestiIeri, in gara Golesti, a luat foc locomotiva unui tren personal care facea curse pe ruta Bucuresti-Pitesti. Trenul era stationat iar cele 20 de persoane au coborat, fara ca cineva sa pateasca ceva.Trenul personal Bucuresti-Pitesti era stationat in gara Golesti cand mecanicul de tren a observat ca iese fum. In cele trei vagoane se aflau 17 calatori. Acestia, impreuna cu cei trei angajati ai CFR au coborat si s-au dus la distanta de tren fara ca cineva sa pateasca ceva.