Locuitorii din Gavana nu vor avea caldura toata ziua din cauza unei avarii!

A avut loc o avarie la reteaua de alimentare cu energie termica in cartierul Gavana. Muncitorii de la Termo Calor Confort fac lucrari de reparatii. Sunt afectati locatarii care sunt racordati la sistemul public de incalzire termica. Se estimeaza ca pana luni seara in jurul orei 20,00 acestia nu vor avea caldura in apartamente. M.S."TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca, astazi, 06.02.2023, pana la ora 20:00, se vor face lucrari de reparatii pe circuitul primar in cartierul Gavana si va fi ... citeste toata stirea